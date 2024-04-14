Израиль продолжит действовать на всех фронтах, столько того потребует ситуация - посол Гальперин

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль продолжит решительные действия на всех фронтах, пока этого требует ситуация. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин, комментируя возможный ответ израильской стороны на атаку Ирана.

«Израиль продолжит решительно действовать на всех фронтах, столько того потребует ситуация, для того чтобы гарантировать безопасность своего населения», — указала дипломат.