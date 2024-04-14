Израиль продолжит действовать на всех фронтах, столько того потребует ситуация - посол Гальперин
12:15 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Израиль продолжит решительно действовать на всех фронтах, столько того потребует ситуация, для того чтобы гарантировать безопасность своего населения», — указала дипломат.
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