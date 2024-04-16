Маск предупредил об опасности попыток сделать ИИ политкорректным
12:05 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск предупредил об опасностях попыток привить искусственному интеллекту принципы политкорректности.
«ИИ мог бы представлять большую опасность, если бы стал мощным, но притом обученным лгать, чтобы быть политкорректным», — написал он в соцсети X.
Вместо того чтобы просто генерировать изображения, принудительно соответствующие принципам расового и прочего разнообразия, ИИ в будущем мог бы потенциально «принять решение воплотить их в реальность путем убийства миллионов людей» в целях достижения «целей разнообразия», опасается Маск.
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