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Словакия будет против принятия Украины в НАТО — премьер

15:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия будет против принятия Украины в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Украина может сказать: „Мы хотим вступить в НАТО“. Это будет их свободно принятое решение. Мы говорим, что не будем ратифицировать [документы о принятии Украины в НАТО] в парламенте, так как Словакия нуждается в нейтральной Украине. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», — сказал Фицо.

Между тем Словакия поддерживает идею принятия Украины в Евросоюз.

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