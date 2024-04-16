При разгоне митинга в Тбилиси применен слезоточивый газ, пострадал оператор телеканала

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ в грузинской столице применил слезоточивый газ на митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Газ был применен после того, как стражи порядка начали разгонять и задерживать протестующих, которые скопились у служебного входа в парламент. Спецназу пришлось оттеснить участников митинга к другой улице, прилегающей к парламенту.

Оператор грузинского телеканала «Рустави-2» пострадал в ходе разгона митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По предварительной версии, он надышался слезоточивым газом. Работник телеканала находится в машине скорой помощи. Ему оказывается помощь.