Средства ПВО уничтожили беспилотник в Мордовии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Мордовии. Об этом сообщили в Минобороны РФ

«17 апреля т. г. около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — говорится в сообщении.