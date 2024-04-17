Средства ПВО уничтожили беспилотник в Мордовии
11:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Мордовии. Об этом сообщили в Минобороны РФ
«17 апреля т. г. около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — говорится в сообщении.
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