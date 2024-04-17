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Госсекретарь США собирается с визитом в Китай в ближайшее время - СМИ

22:09 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 апреля вылетит в Китай. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американского дипломата и чиновников.

По их словам, в ходе четырехдневного визита Блинкен встретится с китайскими чиновниками высокого ранга.

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