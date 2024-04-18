0
0
146
НОВОСТИ

В ФРГ задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу РФ — Spiegel

12:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека задержаны в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Как сообщил журнал Der Spiegel, операция прошла в городе Байройт (федеральная земля Бавария). Задержаны 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии и 37-летний русский немец Александр Дж.

Следователи полагают, что Дитер С. с октября 2023 года обменивался информацией с российскими спецслужбами о диверсиях в Германии. Утверждается, что он согласился совершить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах, пишет Der Spiegel. Журнал утверждает, что целями диверсантов были транспортные маршруты, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Кроме того, Дитер С. якобы обследовал и фотографировал военные объекты США в Германии и передавал соответствующие фотоматериалы российской стороне, указывает Der Spiegel.

По информации журнала, генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель арестовал двух предполагаемых агентов. Прокуратура ФРГ обвиняет Дитера С. в разведывательной агентурной деятельности и агентурной деятельности в диверсионных целях, Александра Дж. — в агентурной деятельности спецслужб. Дитер С. и Александр Дж. были доставлены в среду в Карлсруэ и предстали перед следственными судьями Федерального суда. Оба были взяты под стражу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 18.04.2024
Глава МИД Италии утверждает, что если Украина проиграет, РФ не пойдет на переговоры
0
22
13:00 18.04.2024
Нагрузка должна снизиться у всех педагогов — от детских садов до вузов, указал Мишустин
0
23
12:50 18.04.2024
Сбер и власти Москвы помогут преподавателям колледжей повысить цифровые навыки
0
75
12:42 18.04.2024
В кинотеатрах стартует премьера фильма «Сто лет тому вперед»
0
83
12:32 18.04.2024
На Украине за неуплату алиментов будет грозить мобилизация
0
116
12:20 18.04.2024
Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Киеву
0
137
12:05 18.04.2024
В Ватикане задержали подозрительного американца с ножами, воевавшего на Украине — La Repubblica
0
146
11:32 18.04.2024
В каждом регионе РФ будет вуз, отвечающий за экзамен по русскому для иностранцев
0
181
11:20 18.04.2024
ФАС призвала производителей и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой
0
198
11:05 18.04.2024
Глава МИД Швеции выступил за принятие новых правил против танкерного флота РФ на Балтике
0
265

Возврат к списку