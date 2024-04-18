В ФРГ задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу РФ — Spiegel

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека задержаны в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Как сообщил журнал Der Spiegel, операция прошла в городе Байройт (федеральная земля Бавария). Задержаны 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии и 37-летний русский немец Александр Дж.

Следователи полагают, что Дитер С. с октября 2023 года обменивался информацией с российскими спецслужбами о диверсиях в Германии. Утверждается, что он согласился совершить поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах, пишет Der Spiegel. Журнал утверждает, что целями диверсантов были транспортные маршруты, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Кроме того, Дитер С. якобы обследовал и фотографировал военные объекты США в Германии и передавал соответствующие фотоматериалы российской стороне, указывает Der Spiegel.

По информации журнала, генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель арестовал двух предполагаемых агентов. Прокуратура ФРГ обвиняет Дитера С. в разведывательной агентурной деятельности и агентурной деятельности в диверсионных целях, Александра Дж. — в агентурной деятельности спецслужб. Дитер С. и Александр Дж. были доставлены в среду в Карлсруэ и предстали перед следственными судьями Федерального суда. Оба были взяты под стражу.