Шеф ЦРУ заявил, что Украина может потерпеть поражение к концу года

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может потерпеть поражение к концу текущего года. С таким прогнозом выступил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Есть весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года, или, по крайней мере, того, что [президент России Владимир] Путин окажется в состоянии, по сути, диктовать условия политического урегулирования», — заявил Бернс, комментируя дебаты в Конгрессе США о выделении дальнейшей помощи Киеву на форуме, который был проведен Центром имени президента Джорджа Буша — младшего в Далласе (штат Техас). Видеозапись этого выступления главы ведомства в Лэнгли размещена на сайте центра.

По словам Бернса, Украина «сейчас переживает сложный момент на поле боя», поскольку у нее заканчиваются боеприпасы, а у США — время, чтобы ей помочь. Директор ЦРУ рассказал, что в ходе последнего визита на Украину, который состоялся месяц назад, ему довелось пообщаться с одним из старших офицеров ВСУ. Украинский военный объяснил, что им пришлось отступить из одного населенного пункта ввиду отсутствия боеприпасов. «И я переживаю, что без помощи США будет еще много таких населенных пунктов, [которые ВСУ придется оставить]», — сказал Бернс.

Бернс отметил, что, по его мнению, без одобрения Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Киеву «последуют новые Авдеевки». При этом в случае продолжения Вашингтоном поддержки Киева ВСУ, по утверждению Бернса, «смогут в 2024 году удержать позиции на поле боя», а также «продолжить нанесение ударов вглубь Крыма».