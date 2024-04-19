Три ракеты ATACMS уничтожены над акваторией Черного моря — МО РФ
10:05 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 БПЛА над Белгородской областью, 3 ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ (Vampire), беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) „Атакмс“ (ATACMS). Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР „Атакмс“ над акваторией Черного моря», — сказали там.
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