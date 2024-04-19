Сотрудников промышленных предприятий научат эффективно противостоять террористическим угрозам
10:10 19.04.2024
Предупредить и защитить
Сотрудники 70 холдингов Госкорпорации Ростех смогут эффективно противодействовать возможным террористическим атакам. Этому их научит специальная обучающая программа, запущенная Академией Ростеха совместно с Научно-инжиниринговым центром технических средств охраны (НИЦ ТСО) холдинга «СИБЕР».
По данным МВД РФ, только в 2023 году на территории России было зарегистрировано 2382 преступления террористического характера – почти на 7% больше, чем годом ранее. При этом существенно возросли риски совершения нападений с использованием БПЛА на стратегически важные промышленные объекты. Программа «Организация антитеррористической защищённости, инженерно-технической укрепленности и физической охраны объектов Ростеха и его организаций» учит обеспечивать безопасность производств, а также эффективно и оперативно реагировать в условиях ЧС.
Курс адресован руководителям и специалистам подразделений безопасности организаций Корпорации.
«Участники специальной программы смогут освоить современные технологии и перспективные решения в области обеспечения инженерно-технической защиты и охраны. Всего в этом году мы планируем повысить антитеррористическую грамотность порядка 100 представителей крупнейших промышленных предприятий – ОАК, «Росвертол», Концерн «Уралвагонзавод», «Высокоточные комплексы», «У-УАЗ», «Нацимбио», «Новикомбанк», «Вертолеты России», КРЭТ, «Уралтрансмаш» и других, – отметил генеральный директор Академии Ростеха Андрей Чоботов.
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