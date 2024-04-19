Медведев не исключил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с сарказмом прокомментировал заявление Киева о предотвращении покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше.

Как ранее сообщила Служба безопасности Украины, задержанный гражданин Польши якобы связан с РФ и планировал сбор информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Медведев по этому поводу в своем телеграм-канале.