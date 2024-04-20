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Безостановочный прием украинских беженцев вызывает критику в регионах ФРГ

11:10 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава объединения германских районов (DLT) Райнхард Загер подверг критике безостановочный прием украинских беженцев.

«При всей важности солидарности с Украиной мы поднимаем вопрос, должно ли так много людей из <…> страны [Украины] прибывать к нам», — отметил он в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung. «Возможно, Польша была бы готова принять больше украинских беженцев, если будет оказана поддержка со стороны ЕС», — сказал он. «Правительство ФРГ срочно должно заняться этим, вместо того чтобы делать вид, как будто миграционный кризис давно разрешен», — заявил Загер.

Глава DLT указал на то, что многие районы и коммуны в Германии уже попросту не справляются с потоком мигрантов.

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