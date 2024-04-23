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НОВОСТИ

В Одессе повреждены объекты инфраструктуры

10:20 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Одессе, где ранее произошли взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Количество и тип поврежденных объектов не уточняются.

В ночь на вторник в Одессе произошло несколько взрывов.

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