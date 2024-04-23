С начала весеннего половодья на территории РФ были эвакуированы 38 302 человека

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

38 302 человека были эвакуированы в РФ с подтопленных территорий и потенциально попадающих в эти зоны населенных пунктов с начала половодья, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«С начала весеннего половодья с затопленных и опасных территорий были эвакуированы 38 302 человека», — сказал собеседник агентства.