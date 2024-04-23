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НОВОСТИ

Раиси усомнился, что «израильский режим» будет существовать в случае его удара по Ирану

17:40 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси поставил под сомнение существование «израильского режима» в случае нового удара со стороны еврейского государства по территории исламской республики. С таким утверждением он выступил в ходе визита в Пакистан.

«Если [Израиль] допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима» — приводит слова Раиси его пресс-служба.

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