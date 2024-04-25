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Жители Мариуполя жалуются на засилье мигрантов - Миронов

10:32 25.04.2024 Источник: Газета.Ru

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о многочисленных жалобах на засилье мигрантов от жителей Мариуполя и других населенных пунктов Новороссии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламентария.

«Радость освобождения от укрофашизма и возрождения родного города у мариупольцев сменилась недоумением и тревогой, когда сюда хлынул поток мигрантов», – сказал политик.

По его словам, в этом городе национальный состав жителей веками складывался из представителей разных этносов, в том числе русских, греков, украинцев, армян, евреев, итальянцев. При этом Миронов обратил внимание, что за несколько месяцев Мариуполь «заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам». В связи с этим он считает, что это может быть «лучшим подарком укронацистской пропаганде».  "Газета.Ру"

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