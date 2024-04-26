ВСУ пытались убить FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Авдеевкой ударами FPV-дронов пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко.

«Нас выводил русский спецназ. Мы бежали и по нам начали фипивишки (FPV-дроны — прим. ТАСС) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. <…> Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прям в ногу», — сказал пленный.

Он отметил, что сдавшуюся группу из восьми человек пытались несколько раз атаковать. Для ударов по сослуживцам, как уточнил Иванащенко, ВСУ применили два вида беспилотников. В результате ударов ранения различной степени тяжести получили несколько сдавшихся украинских военнослужащих. «Они просто не попали. Если бы попали точно — мы бы погибли», — уточнил пленный.

Иванащенко — уроженец Одесской области. До мобилизации много лет занимался выращиванием овощей. В 2022 году был мобилизован. Два года служил в войсках противовоздушной обороны в Одессе, затем попал на фронт. Сдался в плен в середине апреля в районах сел Тоненькое и Орловка на авдеевском направлении.