ВСУ пытались убить FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев
10:00 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Авдеевкой ударами FPV-дронов пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко.
«Нас выводил русский спецназ. Мы бежали и по нам начали фипивишки (FPV-дроны — прим. ТАСС) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше. Мы уже в посадку забежали. <…> Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прям в ногу», — сказал пленный.
Он отметил, что сдавшуюся группу из восьми человек пытались несколько раз атаковать. Для ударов по сослуживцам, как уточнил Иванащенко, ВСУ применили два вида беспилотников. В результате ударов ранения различной степени тяжести получили несколько сдавшихся украинских военнослужащих. «Они просто не попали. Если бы попали точно — мы бы погибли», — уточнил пленный.
Иванащенко — уроженец Одесской области. До мобилизации много лет занимался выращиванием овощей. В 2022 году был мобилизован. Два года служил в войсках противовоздушной обороны в Одессе, затем попал на фронт. Сдался в плен в середине апреля в районах сел Тоненькое и Орловка на авдеевском направлении.
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