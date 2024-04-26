0
0
1
НОВОСТИ

НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине — МИД КНР

12:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс несет прямую ответственность за украинский кризис. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 26.04.2024
ШОС нужно сплотиться против попыток спровоцировать извне цветные революции — Шойгу
0
51
12:05 26.04.2024
В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы
0
78
12:00 26.04.2024
Иностранные советники участвуют в подготовке диверсий Киева на территории РФ — Шойгу
0
83
11:32 26.04.2024
Московский зоопарк решил подарить животных коллегам из КНДР — ЦТАК
0
136
11:20 26.04.2024
В Киеве подтвердили, что отвели танки Abrams из-за их уязвимости перед дронами ВС РФ
0
157
11:05 26.04.2024
Экс-глава МО Британии Уоллес выступил против заморозки конфликта на Украине
0
191
11:00 26.04.2024
В Волгоградской области задержаны члены нацистской группировки, готовившие теракт — ФСБ
0
174
10:32 26.04.2024
Аэропорт Элиста с 3 мая возобновит обслуживание пассажиров после ограничения полетов
0
212
10:20 26.04.2024
НАТО должна избегать провокаций в отношении России — президент Польши
0
249
10:05 26.04.2024
Под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек, ранены четверо
0
261

Возврат к списку