НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине — МИД КНР
12:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс несет прямую ответственность за украинский кризис. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса», — сказал он.
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