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Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы

22:00 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы.

Боррель в течение всего своего выступления в Великобритании, которое транслировала пресс-служба Еврокомиссии, называл Россию и Китай «авторитарными режимами» и «империями» и в конце сделал следующее заключение: «Авторитарные режимы ничто так не уважают, как силу. Давайте постараемся, чтобы мы имели эту силу, когда говорим с ними. Мы также привыкли полагаться на зонтик безопасности со стороны США, но мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым. Мы не можем зависеть в нашей безопасности от каждых выборов в США, поэтому мы должны развивать собственную европейскую структуру безопасности, нам нужна своя европейская колонна в НАТО».

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