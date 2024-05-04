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ПВО РФ сбила четыре ракеты ATACMS над Крымом

08:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО России сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.

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