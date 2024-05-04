Трамп разработал план по мирному разрешению конфликта на Украине — Telegraph

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине, но не будет оглашать его до выборов. Об этом сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник, близкий к политику, который намерен попытаться вернуться в Белый дом.

«Существует план, но он не будет обсуждать его в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия», — сказал источник.

Вместо этого, сообщил собеседник издания, Трамп сконцентрируется на простом послании, что он сможет остановить конфликт, в попытке завоевать голоса тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение. «Он хочет остановить бойню. Это и есть наклейка на бампер: „Трамп остановит бойню“, — добавил источник, имея в виду стикеры с политическими лозунгами кандидатов, которыми их сторонники украшают свои автомобили.

В конце апреля в интервью журналу Time Трамп заявил, что в случае избрания не будет выделять помощь Украине, если Европа не будет также выделять средства.