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НОВОСТИ

В Закарпатье произошел конфликт со стрельбой между сотрудниками военкомата и цыганами

12:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт произошел в Закарпатье между сотрудниками территориального центра комплектования и местными цыганами, которые обвинили военкомов в похищении людей. Об этом сообщает интернет-издание «Инсайдер UA».

Отмечается, что цыгане приехали в военкомат и заблокировали выезд из него. По их словам, представители военкомата хотели мобилизовать их односельчанина, который не подлежит мобилизации из-за болезни. На видео, размещенном в телеграм-канале издания, слышны выстрелы, видно, что люди в панике разбегаются.

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