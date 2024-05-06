США контактируют с Порошенко, Кличко, Ермаком, Залужным по вопросу смены Зеленского — СВР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон ведет контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим украинскими вооруженными силами Валерием Залужным на предмет возможной смены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии „Европейская солидарность“ Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым», — указывается в сообщении.