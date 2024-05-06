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Материал FT о якобы подготовке РФ диверсий в Европе — голословные обвинения, заявил Песков

14:32 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал Financial Times (FT) о якобы подготовке Россией ряда диверсий в Европе несерьезным. По его словам, эти обвинения голословны.

«Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше по поводу и без повода», — сказал представитель Кремля. «Приблизительно в этом духе мы к таким сообщениям и относимся», — добавил он.

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