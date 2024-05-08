На митингах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины - СГБ
11:05 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
«Определенные группы лиц пытаются устроить провокации на акциях, проходящих у парламента Грузии, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев и которые финансируются из-за рубежа конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями. В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине», — говорится в заявлении.
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