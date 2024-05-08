На митингах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины - СГБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

«Определенные группы лиц пытаются устроить провокации на акциях, проходящих у парламента Грузии, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев и которые финансируются из-за рубежа конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями. В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине», — говорится в заявлении.