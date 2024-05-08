Литва может отказать уклоняющимся от военной службы украинцам в ПМЖ — премьер

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва может отказать гражданам Украины, уклоняющимся от военной службы, в предоставлении постоянного вида на жительство (ПМЖ). Об этом сообщила премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните.

Как пояснила глава правительства в комментарии газете Financial Times, Литва «хочет помочь Украине обеспечить потенциал для обновления вооруженных сил, чтобы те, кто долгое время воевал, могли отдохнуть». Шимоните добавила, что власти республики не будут «организовывать депортации или искать украинских мужчин по стране, потому что это незаконно». По ее словам, страны ЕС «гарантировали украинцам защиту» до марта 2025 года.