Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил триллион рублей

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Объем трансакций в сервисе SberPay в первом квартале 2024 года превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн – это почти 8,5 млн операций в день. Год назад, по итогам первого квартала 2023 года, оборот SberPay составил 522 млрд руб., а трансакций было проведено 357 млн. Таким образом, оба показателя за год удвоились.

«В этом году мы наблюдаем взрывной рост популярности SberPay. Обороты только по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%, – рассказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка. – Главные преимущества сервиса – это удобный клиентский опыт, бесшовная оплата, разнообразие решений под разные потребности и, конечно, начисление бонусов в программе лояльности СберСпасибо. Важно, что SberPay предлагает сразу четыре варианта оплаты: по QR, по NFC Android-смартфоном в офлайн-магазинах, без ввода данных в интернет-магазинах и по биометрии. Наших партнеров – маркетплейсы и онлайн-магазины — привлекает простота подключения сервиса и возможность его интеграции в собственные платежные решения. А значит ни один клиент не будет потерян из-за сложностей с оплатой. Мы постоянно анализируем обратную связь и развиваем сервис гибко – под потребности наших клиентов и партнеров».

Пул банков-партнеров, подключенных к QR-платформе Сбера, все время расширяется – сегодня их уже 15. Еще два банка присоединятся к сервису во втором квартале. За первые три месяца года количество уникальных клиентов банков-партнеров выросло на 30%.

Семейство SberPay включает четыре платежных сервиса бесконтактной оплаты: в интернете в один клик без ввода данных карты, по QR-коду Сбера, Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. Все способы отличаются удобством, быстротой и безопасностью.

Начав развивать семейство платежных методов SberPay, Сбер ставил задачу предложить своим клиентам разные возможности, чтобы каждый выбрал для себя наиболее удобный способ. Это стремление поддержали и партнеры банка – владельцы торговых точек. Сейчас в России установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера для приема оплаты по SberPay. Из них 500 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой.