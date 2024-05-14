Байден подписал указ о запрете на импорт урана из России

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, в понедельник Байден подписал указ, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией».