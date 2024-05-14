В России не идет речь о мобилизации — Белоусов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплектование Вооруженных сил РФ является одним из главных вопросов для Минобороны России. При этом речь о мобилизации не идет, заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его назначению на должность.

«Третий вопрос. Он носит уже более системный характер. Речь идет о комплектовании вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но этот процесс уже запущен, как призыв граждан, так и, особенно важно, контрактование», — сказал он.