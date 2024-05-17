Китай и Россию ждут новые возможности и широкие перспективы — Си Цзиньпин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российские отношения находятся на этапе, когда Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Нас ждут новые исторические возможности и более широкие перспективы, — говорится в обращении китайского лидера к участникам VIII Российско-китайского Экспо в Харбине. — Благодаря совместным усилиям китайско-российские отношения шаг за шагом уверенно движутся вперед. Результаты нашего сотрудничества идут на благо народов наших стран».

Как уточнил Си Цзиньпин, отношения Китая и РФ находятся «на новом старте». Он напомнил, что в текущем году отмечается 75-летие установления дипотношений между двумя государствами.

«Горячо поздравляю с проведением VIII китайско-российского Экспо, — добавил Си Цзиньпин. — За долгие годы своего развития китайско-российское Экспо стало знаковой площадкой для стимулирования торгово-экономического сотрудничества между нашими странами».