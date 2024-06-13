Саммит G7 в Италии станет сборищем «хромых уток» — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Группы семи (G7), который открывается в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией мощи Запада. Такое мнение выразила европейская версия газеты Politico.

По ее оценке, участниками саммита станут «шесть хромых уток и [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони». Большинство глав государств G7 сейчас сталкиваются с множеством внутриполитических проблем и кризисов, в том числе на фоне прошедших недавно выборов в Европарламент, и «отчаянно цепляются за власть».

«За исключением Мелони, все лидеры на саммите G7 довольно слабы», — приводит издание слова экс-посла США при НАТО (2009–2013 годы) Иво Даалдера. Эксперт пояснил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вероятно, не выиграет следующие выборы, такая же судьба может ожидать и президента США Джо Байдена. Он также назвал позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона слабыми, а британского премьера Риши Сунака — «ходячим мертвецом». Наконец, у премьер-министра Японии Фумио Кисиды также есть «серьезные проблемы дома».

Единственным участником саммита G7, находящимся в сильной позиции, оказалась глава правительства Италии Джорджа Мелони, утверждает Politico. На фоне высоких результатов, которые ее партия «Братья Италии» показала на недавних выборах в Европарламент, она получила возможность сыграть решающую роль в формировании политики Брюсселя. В частности, как пишет издание со ссылкой на итальянских чиновников, согласившихся на беседу на условиях анонимности, Мелони намерена принять участие в переговорах с лидерами ЕС о распределении высших постов в сообществе, включая возможное переназначение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. В то же время Италия не относится к числу так называемых сверхдержав, а потому влияние Мелони ограничено позицией ее страны на международной арене.