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G7 беспочвенно обвиняет третьи страны в участии в конфликте на Украине — МИД КНР

12:00 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) безосновательно обвиняют третьи государства в участии в продолжающемся конфликте на Украине вместо содействия его урегулированию. Об этом заявил агентству Bloomberg представитель МИД Китая.

«Страны G7 должны взять на себя прагматическую ответственность за смягчение ситуации и создание условий для разрешения политического кризиса, а не беспочвенно выдвигать обвинения в адрес стран, которые не являются участниками конфликта», — сказал он.

Представитель МИД комментировал попавший в распоряжение агентства проект совместного заявления предстоящего саммита G7. Как утверждает Bloomberg, Группа семи намерена оказать давление на Пекин, чтобы он прекратил поддержку, которую, по версии G7, оказывает Москве в этом конфликте.

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