Следующим логическим шагом Армении станет выход из ОДКБ — Пашинян

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет следующим шагом властей Армении. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», — сказал он.