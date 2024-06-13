Двое участников банды Басаева задержаны спустя почти 25 лет
11:32 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы задержали двух боевиков банды Басаева спустя почти 25 лет после нападения на военнослужащих Минобороны у станицы Червленная в Чечне. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ и в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области — граждан России Муртазали Алимгиреева 1978 года рождения, и Алимхана Кадрашова 1969 года рождения, не понесших за это уголовного наказания. Фигуранты установлены по адресам: А. Кадрашов — Ханты-Мансийский автономный округ, г. Лянтор; М. Алимгиреев — Ямало- Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой. Они доставлены в следственные отделы СК России по ХМАО и ЯНАО, где им предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ», — сообщили в ЦОС.
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