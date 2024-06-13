ВОЗ предупредила о риске массового голода в Судане
10:05 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суданцы умирают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам, в некоторых районах существует риск голода. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тердрос Аданом Гебрейесус.
«В Судане идет война, которую мир либо забыл, либо проигнорировал», — отметил он. Эта страна охвачена «самым крупным в мире гуманитарным кризисом». Более 70% больниц в затронутых вооруженным конфликтом штатах не функционируют. «Люди умирают от отсутствия доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и лекарствам, в то время как существует весьма реальный риск массового голода в некоторых районах», — продолжил Гебрейесус.
Он призвал к «быстрому восстановлению доступа к телекоммуникациям» на всей территории Судана, подчеркнув, что нарушение связи сказывается на системе наблюдения за болезнями.
Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с порядком формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения.
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