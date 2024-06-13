Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар» в ответ на санкции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает необходимым отреагировать на санкции Запада. В своем телеграм-канале он призвал в ответ на рестрикции превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар», нанося недружественным странам максимальный вред.

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить, — призвал замглавы СБ РФ. — Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

«Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар», — подытожил Медведев, предложив руководствоваться ветхозаветным принципом «око за око».