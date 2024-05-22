СМИ назвали дату досрочных выборов в Великобритании
19:35 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Досрочные выборы в Великобритании назначены на 4 июля, а официальное заявление по этому поводу премьер-министр Риши Сунак сделает позднее в среду. Об этом сообщили телеканалы ITV и Sky News со ссылкой на источники.
В настоящий момент премьер проводит заседание правительства. Причины объявления выборов раньше срока не называются, однако газета The Times обращает внимание на публикацию об инфляции, вышедшую утром: в прошлом месяце кабинету министров удалось снизить рост цен до 2,3% в годовом выражении. Это значительно меньше, чем 11,1% в октябре 2022 года, когда Сунак пришел к власти, и практически соответствует целевому показателю Банка Англии в 2%.
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