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США проводят подготовку на Украине на случай ЧС в ядерной сфере

12:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США передают Украине оборудование и проводят подготовку на случай возможных чрезвычайных ситуаций в ядерной сфере. Об этом говорится в тексте вступительного слова руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Как следует из распространенного в среду документа, вашингтонская администрация «работает над снижением ядерных рисков на Украине». «Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций, защиты ее критической инфраструктуры, в частности электросетей, обеспечения ситуационной осведомленности о любой возникающей в стране ЧС в ядерной сфере, а также повышения готовности к ЧС и возможностей наших украинских партнеров по реагированию на события в ядерной сфере», — отмечается в заявлении Хруби.

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