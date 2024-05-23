США проводят подготовку на Украине на случай ЧС в ядерной сфере
12:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из распространенного в среду документа, вашингтонская администрация «работает над снижением ядерных рисков на Украине». «Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций, защиты ее критической инфраструктуры, в частности электросетей, обеспечения ситуационной осведомленности о любой возникающей в стране ЧС в ядерной сфере, а также повышения готовности к ЧС и возможностей наших украинских партнеров по реагированию на события в ядерной сфере», — отмечается в заявлении Хруби.
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