Переправке наемников и террористов на Украину содействуют страны НАТО - глава ФСБ
09:15 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — заявил он.
Часть из них, по его словам, «используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство Содружеств.
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