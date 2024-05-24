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Переправке наемников и террористов на Украину содействуют страны НАТО - глава ФСБ

09:15 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО содействуют в массовой переправке наемников и боевиков террористических организаций на Украину. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств СНГ.

«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — заявил он.

Часть из них, по его словам, «используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство Содружеств.


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