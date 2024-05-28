Если польские военные войдут на территорию Украины, то уже не покинут ее - Путин

16:50 Источник: Интерфакс

Польские военные контингенты в случае их ввода на Украину впоследствии не покинут эту страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, а поляки - никогда", - сказал Путин журналистам во вторник в Ташкенте.

"Это - очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли", - продолжил президент РФ.