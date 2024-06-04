Путин поручил Шойгу курировать работы в сфере ОПК
21:10 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — указал глава государства на совещании с членами правительства.
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