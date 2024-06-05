Сбер импортозаместил программное обеспечение для авиаперевозчика «Волга-Днепр»
16:08 05.06.2024
Одна из крупнейших в России грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр» оптимизирует бизнес-процессы и переходит на отечественное решение от разработчика Сбер Бизнес Софт, включая бесшовный SberCRM – цифровую систему управления взаимоотношениями с клиентами. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Интегрировать SberCRM в систему авиакомпании удалось всего за четыре месяца. Разработчики Сбер Бизнес Софт с нуля выстроили бизнес-архитектуру, создали привычный для сотрудников компании пользовательский интерфейс и функционал, перенесли в систему информацию о заказчиках, заявках и истории взаимодействия.
«Российским грузовым авиакомпаниям, особенно таким системообразующим, как «Волга-Днепр», жизненно важно иметь качественное отечественное программное обеспечение, – отметил Анатолий Попов. – Сбер успешно замещает импортные решения собственными и охотно делится своими наработками в этой области. Благодаря нашему сотрудничеству «Волга-Днепр» уже ускорила обработку заявок, стала эффективнее работать с заказчиками, настроила глубокую аналитику данных для оперативного реагирования на запросы рынка. Все это помогло компании нарастить объемы грузоперевозок и повысить рентабельность бизнеса. Мы продолжаем совместную работу и уверены в дальнейшем улучшении количественных и качественных бизнес-показателей нашего партнера в результате успешной цифровой трансформации».
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