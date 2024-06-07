Сбер и «Россети» научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику

13:50

В цифровой трансформации группа «Россети» будет тесно взаимодействовать со Сбером, разрабатывая и применяя лучшие отраслевые решения в сфере искусственного интеллекта (AI). Соответствующее соглашение о сотрудничестве на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

Стороны планируют сформировать умную базу знаний по электросетевому комплексу и разработать специализированную генеративную модель, которая будет понимать специфику отрасли и встраиваться в различные бизнес-процессы. Другими важными направлениями сотрудничества станут внедрение систем искусственного интеллекта в работу с потребителями электроэнергии и роботизация поддерживающих процессов, что позволит сделать последние дешевле и значительно быстрее.

«Как отметил президент РФ в послании Федеральному Собранию, к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, – напомнил Александр Ведяхин. – Над этой задачей мы будем вместе работать с группой «Россети». Цифровые технологии и искусственный интеллект – это мощнейшие рычаги повышения эффективности в любой сфере. В электроэнергетике «цифра» помогает сократить операционные и капитальные затраты, минимизировать потери электроэнергии и нештатные ситуации, повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Такие колоссальные возможности нельзя не использовать, ведь иначе невозможно отвечать на вызовы времени, в том числе технологические».

«Сегодня Россия занимает передовые позиции в мире по темпам цифровой трансформации ряда стратегических направлений, в том числе с применением AI-технологий, – отметил Андрей Муров. – Президент России поставил задачу до 2030 года перевести всю экономику, социальную сферу на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных. Этому может способствовать кооперация между ключевыми субъектами рынка, примером которой является подписанное сегодня соглашение. Бенефициарами станут в первую очередь потребители группы «Россети», а это – подавляющая часть предприятий и населения страны».