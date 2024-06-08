Байден утверждает, что Европа окажется под угрозой, если РФ победит на Украине

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что европейским странам будет угрожать опасность, если российская спецоперация на Украине увенчается успехом.

«Речь идет не только об Украине, под угрозой окажется вся Европа. Мы не позволим этому случиться. Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины. Мы поддерживаем наших союзников, и мы поддерживаем Францию. Мы не будем, не будем, повторю еще раз, отступать», — утверждал американский лидер во время выступления перед прессой вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Байден также выразил мнение, что РФ «не собирается останавливаться на Украине».