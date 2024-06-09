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В ночь на 10 июня в Москве может похолодать до +12С - синоптики

09:32 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 22 — плюс 24 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

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