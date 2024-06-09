Согласно опросу, более половины жителей ФРГ поддерживают возврат обязательного призыва в армию
13:00 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Германии выступают за возвращение обязательного воинского призыва. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу газеты Welt am Sonntag.
Так, 60% респондентов высказались за возвращение в стране обязательной военной службы. Примерно треть (32%) выразили противоположную точку зрения. Еще 8% не стали делиться своим мнением по данному вопросу. Среди тех, кто выступает за возвращение обязательного призыва, больше всего сторонников оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 72%. Далее следуют избиратели Социал-демократической партии Германии (66%), «Альтернативы для Германии» (64%) и Свободной демократической партии (62%).
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