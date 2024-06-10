Стартовал прием заявок на обучение в Летней цифровой школе Сбера
12:12 10.06.2024
В пятый раз Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов и колледжей со всей страны принять участие в Летней цифровой школе, которая дает преподавателям уникальную возможность бесплатно получить передовые знания от лидеров отрасли и эффективно их применять в работе со студентами, вдохновляя и развивая новое поколение талантов. В прошлом году слушателями Летней школы стали более 1600 преподавателей из 72 регионов России. В новом сезоне число участников планируется увеличить до 2000.
Прием заявок на обучение проводится по десяти трекам: наука о данных, инжиниринг данных, разработка на Java, цифровые платформы и технологические тренды, устойчивое развитие, цифровые финансы и бизнес-модели, риск-менеджмент в цифровую эпоху, мягкие навыки, продуктовый дизайн, продуктовое и проектное управление. Оставить заявку можно на сайте.
В рамках каждого трека будут представлены программы повышения квалификации, разработанные экспертами Сбера и СберУниверситета. Они познакомят преподавателей с современными технологиями и актуальными практическими примерами, которые слушатели смогут в дальнейшем использовать при обучении студентов.
В каждом из треков будет предусмотрен короткий период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна прошедшим отбор слушателям онлайн в режиме 24/7 с 1 июля по 31 августа. По окончании обучения участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета.
«В Сбере так принято: мы постоянно учимся и делимся знаниями друг с другом, - отметила Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка. - Летняя цифровая школа Сбера — это сотрудничество и со-творчество бизнеса и образовательных учреждений, возможности раскрытия потенциала человека. Мы знакомим преподавателей с технологиями, которые помогают студентам получить профессию будущего и работу мечты. Желаю участникам Летней цифровой школы Сбера продуктивного обучения и новых полезных знаний».
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