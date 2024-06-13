На предприятиях Украины мобилизован каждый десятый работник, сообщили в Раде

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый десятый работник на украинских предприятиях мобилизован в ряды вооруженных сил страны, из-за этого бизнес в значительном объеме теряет прибыль. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

«Каждый предприниматель ответит, что работает он [механизм бронирования сотрудников от мобилизации], мягко говоря, с перебоями. В среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критический предел, при котором большинство предприятий существенно теряют прибыль», — написал он в колонке для украинского издания «Главком».