Утренние торги на Московской бирже временно отменены Центробанком

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России временно отменил утренние торги на Московской бирже, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО „Московская биржа“ с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», — сообщил регулятор.