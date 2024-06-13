Утренние торги на Московской бирже временно отменены Центробанком
22:25 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России временно отменил утренние торги на Московской бирже, сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО „Московская биржа“ с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», — сообщил регулятор.
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