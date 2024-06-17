БРИКС нужно отстаивать международное право и не давать его интерпретировать — Медведев
10:05 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государства БРИКС должны отстаивать основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, и мешать попыткам их вольной интерпретации, включая введение «порядка, основанного на правилах». Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России» «Мировое большинство за многополярный мир», который проходит в формате «БРИКС плюс».
«Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН, и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать, в том числе навязывать мировому большинству аморфный, дискриминационный так называемый миропорядок, основанный на правилах, который выгоден лишь отдельным западным государствам», — сказал он.
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